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06 декабря 2024, 18:25

Украину могут разделить на зоны по отключениям света, – СМИ

06 декабря 2024, 18:25
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фото: pixabay.com
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Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все регионы могут быть разделены на несколько зон.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующую информацию рассказали несколько источников в энергетической отрасли.

Отмечается, что проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда равномерны для украинцев, проживающих в разных областях.

"Чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения (ГПО) и сделать ограничения более справедливыми, решили изменить инструкцию по применению графиков", – говорится в сообщении.

Как известно, отключения в стране происходят неравномерно. И если за месяц в сумме количество часов "без света" для всех потребителей практически одинаковое, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.

По всей стране вводить одинаковые графики нельзя – это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько возможно в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

В качестве примера в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке – чтобы не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света. Тогда отключения там будут за определенными очередями в одно и то же время.

То есть если третья очередь будет отключаться на четыре часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет в других зонах.

"Но это лишь один из вариантов. Есть другое предложение для установления более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Для таких ситуаций предлагается ввести две поочереди и отключать не по одной а по полторы очереди в зависимости от ситуации", – добавляет издание.

Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. Ожидается, что до нового года в системе отключений не будет изменений.

Напомним, из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС восемь сейчас работают, а один остановлен. Действующие украинские АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого его сокращения на прошлой неделе, примененной в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему 28 ноября.

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