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13 декабря 2024, 04:11

В полиции рассказали, сколько боеприпасов изъяли у украинцев на протяжении года

13 декабря 2024, 04:11
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фото: полиция
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Украинские правоохранители с начала 2024 года изъяли у граждан более 11 тыс. мин и боеприпасов большого калибра, а также более 3 тыс. кг взрывчатки

Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Вадим Дзюбинский, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Что касается количества оружия, которое НПУ изъяла за 11 месяцев этого года, то речь идет о более чем 1 млн 600 тыс. патронов, почти 15 тыс. гранат, 11 тыс. мин и боеприпасов большого калибра и более 3 тыс. кг взрывчатки", - сказал он.

Это оружие Нацполиция изымает как на блокпостах, так и во время проведения оперативных мероприятий, оперативных закупок, следственных действий.

Также известно, что полиция нарушила, так это 5301 производство. По 4088 делам было объявлено лицам о подозрениях и более 3,5 тыс. таких дел уже пошли в суд.

По его словам, правоохранители работают над обнаружением схронов или мест хранения большого количества оружия, это одно из приоритетных направлений работы.

Напомним, ранее в Николаевской области сообщили о подозрении мужчине, который хранил 18 боеприпасов. Опасные предметы мужчина принес с прежних позиций русских военных.

оружие полиция Боеприпасы мина
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