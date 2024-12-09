В Харькове возле отдела полиции взорвали взрывное устройство

Иллюстративное фото: Нацполиция

В Холодногорском районе Харькова произошел взрыв недалеко от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство 9 декабря, около 16:30. В результате взрыва повреждены окна здания. К счастью, люди не пострадали.

"Работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Слободском районе Харькова произошел взрыв вблизи админздания территориального отдела полиции.