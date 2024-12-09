В Харькове возле отдела полиции взорвали взрывное устройство
В Холодногорском районе Харькова произошел взрыв недалеко от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
По предварительным данным, неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство 9 декабря, около 16:30. В результате взрыва повреждены окна здания. К счастью, люди не пострадали.
"Работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Слободском районе Харькова произошел взрыв вблизи админздания территориального отдела полиции.
СБУ задержала студентов, которые совершали поджоги по заказу российских спецслужбВсе новости »
09 декабря 2024, 16:15В Харькове задержали корректировщика, который хотел навести российские удары по военным объектам
09 декабря 2024, 12:10В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль
09 декабря 2024, 09:03
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
Реальные переговоры будут, но не между Киевом и Москвой
09 декабря 2024, 22:06На Киевщине легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие
09 декабря 2024, 21:25Украина вернула сына военнослужащей, который три года оставался в оккупации в Луганской области
09 декабря 2024, 20:50Глава АМКУ Павел Кириленко незаконно обогатился более чем на 72 млн грн, — НАБУ
09 декабря 2024, 20:20Российские войска ударили дроном по гражданскому автомобилю в Херсоне: водителя госпитализировали
09 декабря 2024, 19:49В Днепропетровской области россияне атаковали машину ремонтной бригады ДТЭК
09 декабря 2024, 19:10РФ заявила о передаче тел погибших во время падения Ил-76 украинских военных: что известно
09 декабря 2024, 18:45На границе с Румынией в горах с помощью собаки задержали беглецов
09 декабря 2024, 18:14ТЦК и СП могут выполнять задачи по мобилизации без полиции, — МВД
09 декабря 2024, 18:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все блоги »