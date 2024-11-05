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05 ноября 2024, 18:06

Жителю Николаевщины, который насобирал боеприпасов на оставленных позициях россиян, грозит 7 лет тюрьмы

05 ноября 2024, 18:06
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фото: полиция
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В Николаевской области сообщили о подозрении мужчине, который хранил 18 боеприпасов. Опасные предметы мужчина принес с прежних позиций российских военных

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница села Тамарино в Снигиревском районе и сообщила о том, что ее 45-летний сосед вынес со двора предметы внешне похожие на взрывные устройства.

На месте происшествия правоохранители осмотрели дом мужчины и изъяли осколочные боевые элементы, три снаряда калибра 152 миллиметра, корпус гранаты типа РГД 5, противопехотную мину, пять взрывателей к артиллерийским снарядам, два маршевых двигателя к РПГ 7, принадлежащих к взрыву к автоматическому оружию, а также элемент динамической защиты, снаряженный взрывчатым веществом.

"Правоохранителям домовладелец рассказал, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил положить некоторые взрывные устройства возле своего забора, чтобы в его домовладение никто не приходил. В целом же вооружение насобирал на прежних позициях военных РФ", - говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнической службы установили, что боеприпасы относятся к первой категории взрывоопасности и подлежат немедленному уничтожению.

Следователи объявили мужчине подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, ранее житель села Киевской области нашел на своем участке гранатомет.

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