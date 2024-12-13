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13 грудня 2024, 04:11

У поліції розповіли, скільки боєприпасів вилучили в українців протягом року

13 грудня 2024, 04:11
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фото: поліція
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Українські правоохоронці з початку 2024 року вилучили у громадян більш ніж 11 тис. мін і боєприпасів великого калібру, а також понад 3 тис. кг вибухівки

Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Щодо кількості зброї, яку НПУ вилучила за 11 місяців цього року, то йдеться про понад 1 млн 600 тис. набоїв, майже 15 тис. гранат, 11 тис. мін і боєприпасів великого калібру і понад 3 тис. кг вибухівки", - сказав він.

Цю зброю Нацполіція вилучає як на блокпостах, так і під час проведення оперативних заходів, оперативних закупок, слідчих дій.

Також відомо, що поліція порушила, то це 5301 провадження. За 4088 справами було оголошено особам про підозри й понад 3,5 тис. таких справ уже пішло до суду.

За його словами, правоохоронці працюють над виявленням схронів або місць зберігання великої кількості зброї, це один із пріоритетних напрямів роботи.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині повідомили про підозру чоловіку, який зберігав 18 боєприпасів. Небезпечні предмети чоловік приніс з колишніх позицій російських військових.

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