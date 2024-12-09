Под Херсоном мужчина взорвался на "растяжке"

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Инцидент произошел сегодня, 9 декабря, в поселке Камышаны Херсонского района. Из-за детонации "растяжки" пострадал местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"57-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, ранения шеи и грудной клетки. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи", — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Львове Бериславского района жительница Херсона ехала на скутере и взорвалась на "растяжке".

Ранее сообщалось, что в Черниговской области мужчина хотел взорвать родного брата на "растяжке" из-за конфликта за наследство.