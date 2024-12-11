В Днепропетровской области ПВО сбила 2 российские ракеты
Сегодня, 11 декабря, защитники украинского неба уничтожили над Днепропетровщиной сразу две вражеские ракеты
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Он поблагодарил подразделения ПВО Воздушного командования "Восток" за точную работу.
"На Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба сбили 2 ракеты", — говорится в сообщении.
Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью 10 декабря возросло до семи. Спасательная операция продолжается.
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