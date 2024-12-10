Прорыв россиянами границы на Сумщине: в ОВА опровергли фейк
Информация о якобы прорыве россиянами границы на Сумщине, которая распространяется в сети, является фейком
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.
Начальник ОВА Владимир Артюх заявил, что сейчас никаких изменений в ситуации на границе не зафиксировано.
"Ситуация контролируемая", - отметил он.
Жителей призывают доверять исключительно официальным источникам информации. Вражеские попытки распространять дезинформацию направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.
Напомним, за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1350 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 756 тысяч военных.
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