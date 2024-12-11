На объектах Укрзализныци идут обыски: подробности от правоохранителей
Нацполиция проводит следственные действия по делу о злоупотреблении чиновников Укрзализныци с международными пассажирскими перевозками.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В полиции отмечают, что действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.
Правоохранители проводят следственные действия по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения Укрзализныци. Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.
Правоохранители призывают пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей.
Напомним, в ноябре в полиции Киева заявили о разоблачении схемы перепродажи железнодорожных билетов на международные перевозки по втрое более высокой цене. Высокий спрос на путешествия по железной дороге спровоцировал появление "черного рынка" и желающих незаконно обогатиться перепродажей билетов на наиболее ажиотажные рейсы, говорится в сообщении.