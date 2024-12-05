На Харьковщине задержали железнодорожника, который обеспечивал оккупантов связью
Служба безопасности задержала железнодорожника, который помогал российским оккупантам восстанавливать связь в Купянском районе Харьковщины
Об этом сообщил представитель облуправления СБУ Владислав Абдула, передает RegioNews.
Колаборантом оказался бывший заместитель начальника производственного подразделения "Купянская дистанция сигнализации и связи" регионального филиала "Южная железная дорога".
После захвата региона мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом и согласился занять "должность" начальника участка связи цеха в так называемом предприятии "Купьянская железная дорога", созданном оккупантами.
Мужчина занимался возобновлением связи в местах базирования военной комендатуры вооруженных сил РФ. Кроме этого, он обеспечивал бесперебойную работу связи на железнодорожных объектах, с помощью которых враг перекидывал военную технику, вооружение и боеприпасы во временно захваченные районы Харьковщины.
Задержанному сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области будут судить троих мужчин, которые за деньги поджигали объекты железной дороги.