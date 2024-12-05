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05 декабря 2024, 18:33

На Харьковщине задержали железнодорожника, который обеспечивал оккупантов связью

05 декабря 2024, 18:33
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала железнодорожника, который помогал российским оккупантам восстанавливать связь в Купянском районе Харьковщины

Об этом сообщил представитель облуправления СБУ Владислав Абдула, передает RegioNews.

Колаборантом оказался бывший заместитель начальника производственного подразделения "Купянская дистанция сигнализации и связи" регионального филиала "Южная железная дорога".

После захвата региона мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом и согласился занять "должность" начальника участка связи цеха в так называемом предприятии "Купьянская железная дорога", созданном оккупантами.

Мужчина занимался возобновлением связи в местах базирования военной комендатуры вооруженных сил РФ. Кроме этого, он обеспечивал бесперебойную работу связи на железнодорожных объектах, с помощью которых враг перекидывал военную технику, вооружение и боеприпасы во временно захваченные районы Харьковщины.

Задержанному сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области будут судить троих мужчин, которые за деньги поджигали объекты железной дороги.

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