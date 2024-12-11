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11 грудня 2024, 08:37

На об'єктах Укрзалізниці тривають обшуки: подробиці від правоохоронців

11 грудня 2024, 08:37
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фото: поліція
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Нацполіція проводить слідчі дії у справі про зловживання посадовців Укрзалізниці з міжнародними пасажирськими перевезеннями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У поліції зазначають, що дії фігурантів призвели до значних збитків і створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

Правоохоронці проводять слідчі дії за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців, в офісних приміщеннях структурного підрозділу Укрзалізниці. Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення і прибуття.

Правоохоронці закликають пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків.

Нагадаємо, в листопаді в поліції Києва заявили про викриття схеми перепродажу залізничних квитків на міжнародні перевезення за втричі вищою ціною. Високий попит на подорожі залізницею спровокував появу "чорного ринку" і охочих незаконно збагатитися на перепродажу квитків на найбільш ажіотажні рейси, ідеться в повідомленні.

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