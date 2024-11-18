В Киеве разоблачили группу перекупов железнодорожных билетов, им грозит тюрьма

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Правоохранители в Киеве разоблачили группу людей, которые занимались перепродажей железнодорожных билетов на международные перевозки по втрое более высокой цене

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным следствия, фигуранты получали несанкционированный доступ к аккаунтам посторонних лиц и скупали билеты на популярные железнодорожные направления в страны Европы. Тем самым они создавали искусственный дефицит других пассажиров.

Затем злоумышленники продавали закупленные билеты через Интернет-платформы.

Полицейские установили не менее пяти человек, которые торговали билетами по указанной схеме. У них провели обыски в Киеве и Киевской области и изъяли компьютерную технику и гаджеты, из которых закупались билеты, банковские карточки и большое количество приобретенных билетов на различные направления.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное производство по статьям о мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает заключение сроком до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе задержали мошенника, выдурившего у военного 200 тысяч гривен.