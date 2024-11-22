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22 ноября 2024, 03:18

Россияне заставляют жителей оккупированных территорий становиться донорами для военных

22 ноября 2024, 03:18
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фото: pixabay.com
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Россияне активизировали принудительную сдачу крови для раненых военных оккупационных войск РФ на оккупированных территориях. В частности, заставляют становиться донорами работников бюджетных учреждений и представителей социально уязвимых слоев населения

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Таким образом, россияне пытаются спасать бесконечный поток раненых российских оккупантов", — отмечается в сообщении.

В частности, в Мариуполе выполняются обязательные планы по количеству доноров среди педагогов, работников ЖКХ и других госучреждений. В случае невыполнения "плана" люди могут даже не получить выплаты.

На оккупированной территории Херсонщины систематически организуются работники бюджетной сферы сдачи крови. По населенным пунктам для этого ездит мобильный комплекс забора донорской крови.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно захваченной территории Луганской области оккупанты "национализируют" земли украинцев, объявив уже 300 гектаров "бесхозяйственными".

оккупация российские военные Мариуполь донор Херсонская область
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