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06 декабря 2024, 15:28

Из-за российских обстрелов ранены еще двое жителей Херсонщины

06 декабря 2024, 15:28
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня, 6 декабря, оккупанты снова атаковали поселок Антоновка Херсонского района и село Змиевка Бериславского района. Пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что утром россияне атаковали гражданского в Антоновке из беспилотника.

"46-летний мужчина получил минно-взрывную травму, обломочное ранение туловища, рук и ног", — говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов Змиевки пострадала 48-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с взрывной травмой и обломочным ранением ног. В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, российские военные сбросили взрывчатку с дрона на поселок Антоновка Херсонского района. Под прицел врага попала 62-летняя женщина.

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