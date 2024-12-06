Из-за российских обстрелов ранены еще двое жителей Херсонщины

Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня, 6 декабря, оккупанты снова атаковали поселок Антоновка Херсонского района и село Змиевка Бериславского района. Пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что утром россияне атаковали гражданского в Антоновке из беспилотника.

"46-летний мужчина получил минно-взрывную травму, обломочное ранение туловища, рук и ног", — говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов Змиевки пострадала 48-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с взрывной травмой и обломочным ранением ног. В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, российские военные сбросили взрывчатку с дрона на поселок Антоновка Херсонского района. Под прицел врага попала 62-летняя женщина.