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Россияне не смогли набрать запланированное на 2024 год количество украинцев в ряды своей армии. Враг провалил рекрутинговую кампанию на оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты планировали за этот год набрать в свою армию 10 тысяч украинцев с временно оккупированных территорий. Однако эти планы не удалось реализовать из-за нежелания местных воевать против своей страны. Этому процессу Кремля даже не помогло даже повышение разовой выплаты с 200 до 400 тысяч российских рублей.

На начало декабря россиянам удалось рекрутировать 4 тысячи украинцев. Подавляющее большинство из них проживают на территориях, которые Россия оккупировала с 2014 года.

"Такие низкие показатели стали причиной проверок в оккупационных администрациях, по результатам которых в Кремле анонсировали "кадровые решения"", – говорится в сообщении.

Центр нацпротива призвал людей сообщать о всех причастных к процессу рекрутинга и мобилизации украинцев на войну против своей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне превращают школы в ТОТ в колонии строгого режима. С 1 января 2025 года охранников в учебных заведениях обяжут иметь оружие и бронежилеты.