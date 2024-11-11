Эта зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне в Украине, — СМИ

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Победа Дональда Трампа на выборах президента США приближает перспективу прекращения войны. Украина пытается усилить свои позиции перед предполагаемыми переговорами с РФ

Об этом сообщает британское издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины, передает RegioNews.

Собеседник считает, что следующие четыре-пять месяцев будут ключевыми. Как известно, Дональд Трамп примет присягу как президент США 20 января. Он заявил, что закончит войну быстро, но не уточнил, каким образом.

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война близится к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции", — сказал, пожелавший остаться анонимным, собеседник Reuters.

Напомним, в сентябре до 35% выросла доля опрошенных украинцев, считающих, что переговоры с Россией — "это действенный способ достичь мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". Впрочем, 48% с этим не согласны.

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