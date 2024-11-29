Без света остаются 70% Николаевщины

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Сейчас 70% Николаевской области, в том числе Николаев, остаются без электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Николаевоблэнерго, передает RegioNews.

"По состоянию на утро пятницы 70% Николаевщины, в частности, и областной центр, находятся без электроснабжения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание. В районах, где удалось восстановить питание, действуют ГПО (в доказанных НЭК "УКРЭНЕРГО" объемах)", – говорится в сообщении.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, энергетики нашли обрыв в сети. Обещают вскоре отремонтировать и начать заживление.

Напомним, 28 ноября оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Под ударом неприятеля была энергетика.

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.