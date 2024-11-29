фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы противовоздушной обороны на 9:00 29 ноября сбили 88 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 29 ноября (с 18:30 29 ноября) противник атаковал Украину 132 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

41 БпЛА – локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 беспилотник вернулся в россию.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.