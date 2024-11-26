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26 ноября 2024, 16:02

Из украинских вузов отчислили более 23 тысяч мужчин, — Минобразования

26 ноября 2024, 16:02
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фото: commons.wikimedia.org
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В 2024 году в течение апреля-августа из заведений высшего образования в Украине были отчислены 23 448 мужчин старше 30 лет.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий, передает RegioNews.

Чиновник объяснил, что таким образом МОН решило бороться с "профанацией высшего образования". По его словам, нельзя позволять, чтобы высшее образование "использовалось не по назначению".

Отчисления более 23 тысяч мужчин из вузов стали результатом этих мероприятий. Формальной причиной отчисления явилась неуспеваемость и неявка на занятиях.

Также известно, что правоохранители открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц высшего образования, а Минобразования лишило лицензий на осуществление образовательной деятельности целый ряд учреждений высшего образования, где "массово зачисляли мужчин призывного возраста".

Напомним, ранее стало известно, что в Украине отмена дневной формы обучения для аспирантов-контрактников, дающая право на отсрочку от мобилизации, будет продолжена и в 2025 году.

Также известно, что учащиеся украинские аспиранты-контрактники сохранят бронирование от мобилизации. Однако для желающих поступить в аспирантуру на контрактной основе уже в этом году правила изменятся.

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