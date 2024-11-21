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21 ноября 2024, 09:48

Стало известно, будут ли иметь отсрочку от мобилизации аспиранты-контрактники в 2025 году

21 ноября 2024, 09:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине отмену дневной формы обучения для аспирантов-контрактников, дающую право на отсрочку от мобилизации, продолжат и в 2025 году

Об этом Українським Новинам рассказал нардеп от фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает RegioNews.

По его словам, последние 2,5 года граждане "использовали аспирантуру для уклонения от мобилизации, а не для науки".

"Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы ежегодно выпускали всего несколько тысяч", – объяснил Сергей Бабак.

Он уверен, что в новом году аспирантам-контрактникам не вернут право отсрочки от мобилизации.

Кроме того, нардеп выступает против снижения балла на Едином вступительном экзамене для поступления на бюджетную форму обучения в аспирантуре, которая и дает право на отсрочку.

Напомним, в уже обучающиеся странские аспиранты-контрактники сохранят бронирование от мобилизации. Однако для желающих поступить в аспирантуру на контрактной основе уже в этом году правила изменятся.

Украина контракт отсрочка мобилизация аспирант
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