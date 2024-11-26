З українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків, — Міносвіти

фото: commons.wikimedia.org

У 2024 році протягом квітня-серпня із закладів вищої освіти в Україні були відраховані 23 448 чоловіків, віком понад 30 років

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький, передає RegioNews.

Посадовець пояснив, що таким чином МОН вирішило боротися з "профанацією вищої освіти". За його словами, не можна дозволяти, аби вища освіта "використовувалася не за призначенням". Тож Держслужба якості освіти провела комплекс заходів щодо освітнього процесу для чоловіків мобілізаційного віку.

Відрахування більш ніж 23 тисяч чоловіків з вишів стали результатом цих заходів. Формальною причиною відрахування стала неуспішність та неявка на заняттях.

Також відомо, що правоохоронці відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів вищої освіти, а Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності цілу низку закладів вищої освіти, де "масово зараховували чоловіків призовного віку".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні скасування денної форми навчання для аспірантів-контрактників, що надає право на відстрочку від мобілізації, продовжать і в 2025 році.

Також відомо, що українські аспіранти-контрактники, які вже навчаються, збережуть бронювання від мобілізації. Однак для охочих вступити до аспірантури на контрактній основі уже цього року правила зміняться.