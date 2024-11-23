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23 ноября 2024, 07:20

"Липовые" психрасстройства для уклонистов: на Закарпатье ликвидировали схему медиков и ТЦК

23 ноября 2024, 07:20
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фото: ГБР
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Правоохранители разоблачили на Закарпатье схему оформления "липовых" диагнозов о психических расстройствах желающим избежать мобилизации и уехать за границу

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В августе прошлого года начальница отдела Береговского районного ТЦК, чиновник военно-врачебной комиссии при этом ТЦК, психиатры Хустской и Виноградовской районных больниц и некоторые другие лица объединились в преступную группу.

Фигуранты предлагали помощь желающим незаконно уехать из Украины с оформлением необходимых для этого документов. Цена услуги составляла до 14 тысяч долларов.

"Клиентов" направляли к медикам, которые придумывали для них необходимые диагнозы. Для правдоподобия их даже держали на стационарном лечении. После этого мужчинам выдавались меддокументы с диагнозом, который мог быть основанием для признания их непригодными к службе.

На основании этих документов начальник отдела районного ТЦК обеспечивала исключение "клиентов" из военного учета.

Сотрудники ГБР задокументировали установление фальшивых диагнозов и изготовление документов о непригодности нескольким лицам, которые планировали уехать за границу.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и целый круг причастных лиц.

По оперативным данным, услугами группы успели воспользоваться и уехать за границу не один десяток мужчин призывного возраста. Злоумышленники не только изготовили для них фальшивые "белые" билеты, но и помогли советами и указаниями попасть в Европу.

Правоохранители также устанавливают личности "клиентов", изучается вся медицинская документация, проходят обыски по месту работы и в помещениях фигурантов.

Шестерым участникам группы сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер предосторожности – содержания под стражей.

Напомним, правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

ГБР взятка подозрение Закарпатье медики ТЦК диагноз уклонисты
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