Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог

Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить отключение света по всей Украине — обо всем этом RegioNews общался с социологом Андреем Еременко

Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить отключение света по всей Украине — обо всем этом RegioNews общался с социологом Андреем Еременко

Социолог Андрей Еременко

Андрей, какие ТОП-3 проблемы сегодня больше всего беспокоят жителей Украины?

Конечно, на первом месте – война. Далее следует коррупция и социально-экономическое положение в стране. Если брать коррупцию, то эта проблема беспокоит украинцев, начиная с начала 90-х годов, а потому здесь ничего нового. Да, в последнее время все это обострилось на фоне разнообразных антикоррупционных разоблачений с теми же МСЭК, но коррупция все годы остается в топе проблем, которые беспокоят украинцев. Разве во времена Януковича, Ющенко или Кучмы не было коррупции?

И как украинцы видят преодоление коррупции?

В голове респондента есть два тезиса по преодолению коррупции: снизить зарплаты чиновникам и наказывать за взятки. Однако эти две вещи взаимоисключаемы. То, что реальные методы борьбы с коррупцией, заключающиеся в автоматизации всего, а также дерегуляции того, что можно дерегулировать, большинство людей это не воспринимают. С другой стороны, люди верят в общественный контроль, что может влиять на уменьшение коррупции. Если брать социально-экономический аспект, то большинству украинцев сейчас просто плохо, но выход из этого они видят только в том, чтобы пришла разумная власть и решила этот вопрос. И это уже следствие популизма наших политиков, которые на выборах говорят, что если победят, то решат все проблемы. Люди верят в это, а проблемы, конечно, не решаются. Тогда этот политик становится плохим, непрофессионалом и коррупционером.

Сейчас очень много разговоров об окончании войны или же устоявшемся перемирие. На какие сценарии войны могут согласиться украинцы?

Усталость от войны есть по всей Украине. Если спросить респондента, условно говоря, из Ужгорода и Харькова, то оба скажут, что они устали от войны. Хотя мы понимаем, что усталость от этого в Харькове, куда КАБы долетают, и усталость от войны в Ужгороде — это две разные усталости. Если предположить, на какие уступки идти ради окончания войны, то это производно от того, как человек себя чувствует, а не от того, где находится. Человек, в информационном поле которого у Украины нет успехов, а россияне наступают, и они дожмут, ведь перевели экономику на военные рельсы, готов идти на уступки и замораживать войну по линии фронта, чтобы уберечь хотя бы что-нибудь. Все зависит от того, насколько человек загнан в такую ​​депрессию из-за того информационного поля, в котором находится. Особенно это касается тех людей, у которых есть знакомые, родственники которых погибли на войне, или ранены.

Но есть другой тип людей, которые понимают, что почти три года войны, но чего масштабного достигла Россия? У нас есть международная поддержка, а в россии на самом деле проблемы с экономикой, а потому нужно стоять, и рано или поздно они уступят. Если человек находится в таком поле, он считает, что еще можно повоевать.

Но большой вопрос, есть ли у человека близкий родственник, непосредственно воюющий, ведь тогда он хочет скорейшего окончания войны, чтобы увидеть мужа, сына, брата — не видели его почти три года и хотят, чтобы он вернулся жив и невредим. Если у человека все хорошо, все родственники с броней от мобилизации, условно говоря, таким людям "воевать" дальше гораздо легче. Впрочем, следует признать, что стремление украинцев идти на плохой мир увеличивается.

В СМИ и в соцсетях все больше обсуждаются проблемы мобилизации. Есть много фактов так называемой бусификации. Как в целом к ​​этому относятся разные категории населения в разных населенных пунктах? И вообще, как жители страны видят этот процесс?

У многих украинцев бусификация — это зло, а те, кто ее организовал, это зло в квадрате. Хотя частично снять проблемы с этой бусификацией можно одним простым решением — повесить боди-камеры на работников ТЦК, занимающихся "отловом" людей.

Официальные лица из территориальных центров комплектования утверждают, что у многих работников ТЦК уже есть такие камеры.

Мы очень много видео видим, когда человека запихнули в бус, или же этот человек вышел избитым из ТЦК. Но все эти видео мы видим, когдагражданина запихнули в бус или происходит драка между представителями ТЦК и гражданскими. А что было до этого? Возможно, перед этим человек сам начал первым избивать представителей ТЦК. Поэтому эти боди-камеры могут решать вопрос, чтобы потом знать, как все было на самом деле. Также камеры можно поставить во всех помещениях ТЦК, чтобы видео с них могло дать ответ на вопрос, почему избили того или иного военнообязанного, ведь возможно, он первый начал драку.

Да, но могут быть и превышения служебных обязанностей со стороны представителей ТЦК.

Вот видео с камер исключит возможность превышения полномочий. Однако в целом задержание человека — это дело полиции. Любого полицейского учат, как правильно задержать человека. Кроме того, в ходе такого процесса полицейскими составляется соответствующий протокол, который гражданский человек может потом обжаловать. В ТЦК протокол задержания не составляется. И уже потом из этого следует, что ни задержанный ТЦК не может доказать незаконность действий, если таковые были в отношении него, а представители ТЦК не могут доказать, что они не превышают свои полномочия. Часто в группе с ТЦК есть полицейский, который якобы легитимизирует задержание военнообязанного, но не полиция проводит это задержание.

Недавно директор одной из дистанционных школ заявил, что все больше школьников старших классов покидают страну и даже не будут сдавать выпускные тесты. Видят ли вообще украинцы демографический кризис и готовы ли к этому?

Конечно, украинцы видят демографический кризис, но с другой стороны, если мы говорим о демографии, нужно говорить, что было 20-30 лет назад в Украине. В это время рождались те люди, которым сейчас нужно рожать. Если брать начало 90-х годов, то рождаемость была в Украине и немаленькая, но и небольшая. Сейчас эти люди, которые были на низкой волне рождаемости, мало рожают и сами – либо из-за войны, либо из-за различных проблем. Пока нет адекватной статистики относительно рождаемости в Украине. Кто говорит, что на одну женщину приходится один ребенок, а кто говорит, что 0,9 ребенка или даже 0,7 ребенка. На это все накладывается война, а также выезд за границу — вот и демографический кризис. Если брать выезд 17-летних юношей, то это влияние в целом запрета выезда лицам мужского пола от 18 до 25 лет, ведь их и не мобилизуют, но и за рубеж не выпускают. Соответственно, юноши 16-17 лет убегают не от мобилизации, выезжая за границу, а от того, что через год-два их уже не выпустят за пределы страны. К примеру, будущий студент хочет иметь академическую мобильность, когда он, будучи студентом в Украине, может на семестр поехать в какой-то европейский вуз и там учиться. В Украине же на это не имеет права молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Россияне не скрывают, что удары по энергетике — это принуждение к переговорам или вообще капитуляции. На самом же деле, как показывают опросы, уменьшает ли это готовность к сопротивлению?

На самом деле, отключение света не сильно влияет на изменение готовности к победе. Во время Второй мировой войны бомбили всю Европу. Так вот потом проводились исследования, согласно которым стало известно, что масштабные бомбардировки того же Дрездена не привели к потере готовности немцев сопротивляться. Поэтому это не только наша история в этой войне, но и всей Второй мировой войны, где были более масштабные бомбардировки. Украинцы понимают почему происходит отключение света, но это не уменьшает готовность к сопротивлению.

Какие рейтинги возможных кандидатов на пост президента Украины в разрезе того, что все больше разговоров в политикуме происходит относительно возможных выборов, условно, в следующем году?

Все эти рейтинги сейчас бессмысленны, ведь нет соответствующих кампаний кандидатов. Однако, если же мы говорим о самом рейтинговом персонаже, то это бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который является послом Украины в Великобритании.