18:34  14 ноября
Тищенко требует отвода судьи из-за подозрений в "кумовстве"
22:28  14 ноября
Враг атаковал Одессу "шахедами": возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры
20:52  14 ноября
Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве: будут ли перекрывать движение
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2024, 04:27

В Минобороны назвали количество людей, работающих в ТЦК

15 ноября 2024, 04:27
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по всей Украине на сегодняшний день работает 36 тысяч человек

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает RegioNews.

У представителя оборонного ведомства спросили, правда ли, что в ТЦК работает до 100 тыс. человек.

Лазуткин опроверг эту информацию и сообщил, что на самом деле в ТЦК работает на сегодня 36 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч гражданских.

"Также среди военных есть ограниченно пригодные, достаточно много таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", - отметил он.

Напомним, Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и отправить военных на фронт. Из их военнослужащих можно создать более десяти полноценных бригад.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники ТЦК и СП не пойдут воевать на фронт, поскольку из них невозможно создать ни одной бригады. Это гражданские лица.

Минобороны военные ТЦК военная служба
В Раде рассказали, когда Минобороны представит законопроект о демобилизации
14 ноября 2024, 19:06
В Минобороны объяснили, при каких условиях люди с ВИЧ или туберкулезом пригодны к службе в армии
14 ноября 2024, 15:21
Из работников ТЦК невозможно создать ни одной боевой бригады, — Истомин
13 ноября 2024, 14:35
Все новости »
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
В Сумах мужчина угнал микроавтобус медиков с территории госпиталя
15 ноября 2024, 03:25
Суд почти вдвое уменьшил залог чиновнику Волынской ОГА по делу о закупке некачественной амуниции
15 ноября 2024, 02:36
Опасный побег: в Карпатах возле границы с Румынией задержали 11 уклонистов
15 ноября 2024, 02:05
Враг дрожит, когда "Баба Яга" летит: пограничники взорвали блиндажи россиян
15 ноября 2024, 01:40
Побила 11-летнего ребенка и отобрала телефон: на Черкащине осудили женщину
15 ноября 2024, 01:29
Убили таксиста и угнали его авто: в Днепре осудили двух братьев
15 ноября 2024, 01:05
На Буковине получил пожизненный срок мужчина, который три года насиловал маленькую падчерицу
15 ноября 2024, 00:34
В Киеве правоохранитель за 10 тысяч долларов помогал мужчинам попасть в Венгрию
15 ноября 2024, 00:03
Враг атаковал Одессу "шахедами": возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры
14 ноября 2024, 22:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »