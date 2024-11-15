В Минобороны назвали количество людей, работающих в ТЦК

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В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по всей Украине на сегодняшний день работает 36 тысяч человек

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает RegioNews.

У представителя оборонного ведомства спросили, правда ли, что в ТЦК работает до 100 тыс. человек.

Лазуткин опроверг эту информацию и сообщил, что на самом деле в ТЦК работает на сегодня 36 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч гражданских.

"Также среди военных есть ограниченно пригодные, достаточно много таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", - отметил он.

Напомним, Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и отправить военных на фронт. Из их военнослужащих можно создать более десяти полноценных бригад.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники ТЦК и СП не пойдут воевать на фронт, поскольку из них невозможно создать ни одной бригады. Это гражданские лица.