Врачи ВВК получили указание "сверху" всех признавать пригодными, – нардеп Скороход

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Врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) имеют негласное указание от руководства признавать пригодными к службе в армии всех военнообязанных

Об этом заявила на пресс-конференции народная депутат Анна Скороход, передает RegioNews.

"Нам неоднократно сами врачи говорили и они негласно нам помогали, что имеют указание, что все пригодны. А непригодны – это отдельная каста. Такого не может быть", – заявила Скороход.

Депутат также напомнила о большом количестве фактов коррупции. Поэтому она предложила свое видение решения проблемы коррупции в ВВК. В частности, депутаты предлагают, чтобы не было одной ВЛК в каждой области, а чтобы они были смешанными.

"Чтобы они все время передвигались по Украине. И чтобы нельзя было вообще договориться. Потому что комиссия все время будет сменная", - предложила Скороход.

Также депутат считает, что в комиссию необходимо добавить представителя правоохранительных органов, который будет неофициально контролировать, что происходит в этих комиссиях.

Напомним, ранее стало известно, что временная следственная комиссия Верховной Рады предложила расформировать ТЦК, а их работников отправить на фронт.