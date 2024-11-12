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12 ноября 2024, 21:03

ГБР взялось за чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф

12 ноября 2024, 21:03
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фото: ГБР
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Директору одного из департаментов Минобороны объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Он помог львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу избежать штрафа в почти 94 млн грн

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Ведомство не называет имен фигурантов, однако из деталей дела становится понятно, что речь идет о Гринкевиче.

События, ставшие предметом расследования, произошли в 2023 году. Тогда подконтрольные Гринкевичу предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку одежды для военных. Речь идет о 23 сделках более чем на 1,5 млрд грн. Компании бизнесмена просрочили поставки, и на них было наложено 98 млн грн пени.

Однако, как отмечается в сообщении, представители компаний во избежание начисления штрафных санкций обратились к директору профильного департамента Минобороны и просили перечислить пеню.

"Чиновник в нарушение норм заключенных ранее договоров, необоснованно и безосновательно заключило дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже полностью выполнены", - отмечается в сообщении.

Таким образом, чиновник сократил выставленные штрафные санкции на 93,5 млн грн - с 98 млн грн до 4,5 млн грн.

Чиновнику грозит наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее расследователи составили список имущества, на которое был наложен арест в рамках уголовного дела против семьи Гринкевичей о хищениях на закупках для Минобороны. Среди арестованного имущества – недвижимость, земельные участки, автотранспорт и предприятия.

Львовские предприниматели Игорь и Роман Гринкевичи, а также три их сообщника фигурируют в расследовании о хищениях на закупках Минобороны. Компании Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Минобороны. Кроме этого, Игорь Гринкевич подозреваемый во взяточничестве работнику ГБР. Сейчас он и его сын находятся в СИЗО.

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