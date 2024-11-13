В Украине не будут вводить экономическое бронирование, – нардеп

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что экономического бронирования в стране не будет

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает RegioNews.

По его словам, хотя правительство ранее обсуждало возможность предоставления освобождений от мобилизации для работников определенных экономических секторов, такое решение не будет введено.

Нардеп заявил, что экономическое бронирование вызывает огромный негатив в украинском обществе.

"Для того, чтобы не создавать дополнительного напряжения, когда сложилась сложная ситуация на фронте, и когда есть много других тем, вызывающих социальное недовольство, в частности, это "бусификация", отношение к ТЦК, поэтому дополнительных таких моментов (экономическое бронирование – ред.) было принято решение не вводить и эта тема исчезла из информационного пространства", – сказал Кицак.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что анонсированный властями принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Его основа состоит в том, что повестки на мобилизацию через систему "Оберег" в первую очередь направили военнообязанным, которые не платят налоги.

Также сообщалось, что в Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет.