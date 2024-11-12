фото: Елена Шуляк

В украинское войско уже доставили более миллиона дронов, ранее анонсированных и обещанных Президентом Владимиром Зеленским. До конца года Силы обороны Украины в общей сложности получат 1,6 млн беспилотников

Глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк уточняет, что бойцам поставили широкий спектр дронов: это – глубинные ударные дроны, FPV-камикадзе, разведывательные коптеры, разведывательные самолеты и дроны-крылья, а также ударные коптеры и самолеты. Такая широкая функциональная спецификация, объясняет она, гарантирует надежную поддержку боевым подразделениям, передает RegioNews.

"Главный принцип в этой полномасштабной войне звучит так: воевать должны технологии. И вся команда Украины – Президент Владимир Зеленский, правительство, парламент, в том числе и партия "Слуга Народа" – работают на своих направлениях над его воплощением, чтобы продолжать максимально сохранять жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Задача Президента на изготовление миллиона дронов, как видим, выполнена более чем на 100%. И в этом процессе, должны отдать должное, ключевую роль сыграли Министерство обороны и Министерство цифровой трансформации, с которыми, кстати, партия "Слуга Народа" имеет успешные примеры сотрудничества как раз в направлении усиления обороноспособности украинской армии", – заявляет Елена Шуляк.

Она отмечает, что партия "Слуга Народа" стабильно и системно направляет средства для укрепления Сил обороны Украины. В течение полномасштабной войны политическая сила направила на украинскую армию более 400 млн грн, из которых 90 млн грн партия выделила как раз недавно по инициативе Елены Шуляк.

Средства были направлены на единый счет Минобороны. На эту сумму закупили, в частности, отечественные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", а также в сотрудничестве с Минцифрой приобрели 2000 систем РЭБ. Вся эта техника уже давно воюет на фронте.

"С начала полномасштабной войны партия "Слуга Народа" пересмотрела свои приоритеты, что позволило экономить значительные средства из ежегодного государственного финансирования и в дальнейшем направлять их на поддержку военных и победу Украины. Мы – единственная политическая сила, которая таким образом помогает фронту. Акцентирую: 400 млн грн выделено на армию, еще 49 млн грн сэкономленных средств мы вернули в государственный бюджет. Также во всех вопросах, касающихся помощи Силам обороны, активную позицию всегда проявляют наши депутаты и актив в регионах, которые не просто единогласно поддерживают в своих местных советах выделение средств на оборону, но и сами часто инициируют и продвигают такие решения", – резюмировала Елена Шуляк.

Как ранее сообщала нардеп Елена Шуляк, Верховная Рада полностью поддерживает План победы, разработанный и предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Более того, украинский парламент, включая партию "Слуга Народа", включается в его реализацию и продвижение.

Напомним, ранее Шуляк назвала топ-5 принципов новой ветеранской политики. На третий год войны в Украине насчитывается уже миллион ветеранов и ветеранок. После победы их количество может составить 5-6 млн человек. Всем необходима всесторонняя поддержка – социальная, экономическая, психологическая – и все это должно работать комплексно.

Также Елена Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Кроме того, Шуляк сообщала, что государство учло любые сценарии, которые могут случиться во время этого отопительного сезона, чтобы иметь возможность в случае чего оперативно реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.