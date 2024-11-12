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12 ноября 2024, 12:00

В Купянске задержали агента ФСБ, который "сливал" россиянам боевые позиции ВСУ

12 ноября 2024, 12:00
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фото: СБУ
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В Харьковской области Служба безопасности разоблачила агента российской ФСБ. Фигурант корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары оккупационных войск РФ по защитникам Купянска. Ему грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам расследования, корректировщиком оказался безработный житель Купянска. ФСБ завербовала предателя, активно публиковавшего прокремлевские комментарии в российских Телеграмм-каналах.

Известно, что фигурант обходил город и окрестности, где скрыто фиксировал расположение и маршрут движения ВСУ.

Основными целями россиян были штабы, укрепрайоны и огневые позиции Сил обороны во фронтовой зоне. За каждую "слитую" локацию оккупанты обещали предателю денежное вознаграждение. Впрочем, российский агент так и не дождался средств. СБУ разоблачила корректировщика и задержала его дома.

Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Правоохранители сообщили российскому агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Продолжается расследование. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала в Сумской области агента ФСБ – 48-летнего эксдепутата Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов". Фигурант шпионил за Силами обороны и призывал россиян бомбить город.

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