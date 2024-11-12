За сутки ВСУ уничтожили около 2000 россиян, более 20 танков и 80 ББМ оккупантов
В течение 11 ноября Силы обороны Украины уничтожили 1950 российских захватчиков, более 20 танков, 80 боевых бронированных машин и почти 40 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 712 610 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 712 610 (+1 950) человек,
- танков ‒ 9 276 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18 847 (+81) ед,
- артиллерийских систем – 20 352 (+38) ед,
- РСЗО – 1 249 (+4) ед,
- средства ПВО – 996 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 737 (+61) ед,
- крылатые ракеты 2 636 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 870 (+68) ед,
- специальной техники – 3 626 (+6) ед.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 9800 российских оккупантов, а также 1447 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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