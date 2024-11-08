В Україні правоохоронці ліквідували міжнародний наркосиндикат: подробиці спецоперації

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ та Нацполіцію.

"На території семи регіонів нашої держави викрито 17 членів угруповання. Одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, у тому числі особливо небезпечні психотропи – PVP та мефедрон", – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідство встановило, що зловмисники продавали "товар" в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів харчування переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ.

Водночас фігуранти налагодили широкі контакти із зарубіжною наркомафією і поставляли в Україну кокаїн, ЛСД, МДМА, канабіс та інші наркотики, які збували через спеціально створені Telegram-канали.

"Один з них входив до "п’ятірки" найпопулярніших інтернет-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах нашої держави",– підкреслили в СБУ.

У Нацполіції уточнили, що налагодили "бізнес" онук та його дід, залучивши ще кілька десятків спільників.

Під час обшуків у затриманих вилучено майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також майже 1000 літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" сягає 20 млн гривень.

Також виявлено фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали 24 учасників злочинних організацій. Зловмисники "заробляли" на збуті метамфетаміну до 9 мільйонів гривень на місяць.