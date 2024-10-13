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13 октября 2024, 13:12

Арахамия заявил, что "Слуга народа" готова уйти на фронт, однако назвал условие

13 октября 2024, 13:12
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фото: Telegram
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Руководитель фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в споре в соцсети заявил, что фракция готова уйти на фронт. Однако это сделают только после депутатов «Европейской солидарности»

Об этом Арахамия написал в комментариях под Facebook-сообщением народного депутата от "Слуги Народа" Никиты Потураева, передает RegioNews.

Этот диалог состоялся под сообщением, в котором Потураев выражал поддержку проверкам ТЦК после массовых мероприятий. В частности, речь идет о скандале после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Один из комментаторов высказался, что фракция "Слуги народа" поддержала закон о якобы неэффективном законе мобилизации и призвал депутатов "подать пример избирателям" и пойти на фронт.

На этот комментарий ответил глава фракции Давид Арахамия:

"Мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из Евролидарности это сделают — они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть — в TikTok можно и из другого места "работать".

Напомним, вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, выходивших с концерта группы "Океан Эльзы".

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