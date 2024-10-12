В Раде высказались о раздаче повесток на концертах

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В Раде не считают проверки ТЦК, аналогичные той, которую провели после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, угрозой. Напротив, они должны быть постоянными

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение нардепа, главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никиты Потураева.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океан Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия", – заявил он.

По словам нардепа, он не считает угрозу украинской экономике и проверку документов в барах или клубах.

"Более того – я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", – констатировал Потураев.

Напомним, вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, выходивших с концерта группы "Океан Эльзы".