Прокуратура требует конфисковать у замглавы ТЦК Полтавщины квартиру, записанную на его мать

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Антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о конфискации квартиры стоимостью 1,92 млн грн заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП Александра Котюха и его матери. Заседание суда состоится 21 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

Полтавский областной ТЦК и СП отреагировал на информацию СМИ об иске и сообщил, что полковник Александр Котюх является действующим заместителем начальника ТЦК и продолжает выполнять свои полномочия, а информации относительно исков к нему как к должностному лицу в Полтавский областной ТЦК не поступало.

В то же время издание напоминает, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило у заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн грн еще год назад. В официальном сообщении агентства говорилось, что военком в мае приобрел автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В тот же месяц его мать, несмотря на недостаточные доходы, приобрела в собственность квартиру в Полтаве за почти 2 млн грн. НАПК выяснило, что указанное жилье площадью 98 м² было приобретено за средства военкома, а разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.

В конце августа 2024 года НАПК сообщало, что специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС относительно заместителя начальника Полтавского ОТЦК.

С сайта Судебной власти Украины известно, что ВАКС рассматривает дело, где ответчиком является Александр Котюх, и именно по этому делу ВАКС будет рассматривать по существу 21 ноября.

Из материалов дела известно, что именно на мать Котюха записана указанная квартира, однако договор о купле-продаже заключила супруга заместителя начальника Полтавского областного ТЦК Юлия Котюх от имени своей тещи. Однако в вышеуказанной квартире проживает семья Котюха, а не его мать.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении начальнику и главному специалисту отделов одного из РТЦК и СП в Черкасской области по факту вымогательства и получения взяток.