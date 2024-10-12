В Киеве ТЦК и полиция устроили облаву на посетителей концерта "Океана Эльзы"
Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, выходивших из концерта группы "Океан Эльзы"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на hromadske и Суспільне.
На распространенных в соцсетях видео работники ТЦК и СП вместе с патрульными полицейскими задерживают мужчин, выходящих с концерта.
По данным СМИ, несколько мужчин, у которых выявили проблемы с документами или отказывались их показать, задержали полицейские и увезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.
Отмечается, что одна из женщин пыталась сесть в автомобиль патрульных, куда усадили ее мужа, и кричала, что поедет с ним. Однако полицейские помешали ей это сделать, а также заявили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.
В то же время в ТЦК на происходящий вопрос журналистов не ответили и направили в прессслужбу.
Напомним, в Раде разъяснили нюансы по мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет.