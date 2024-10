Об этом передает RegioNews со ссылкой на hromadske и Суспільне.

На распространенных в соцсетях видео работники ТЦК и СП вместе с патрульными полицейскими задерживают мужчин, выходящих с концерта.

По данным СМИ, несколько мужчин, у которых выявили проблемы с документами или отказывались их показать, задержали полицейские и увезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.