Гендиректор известной компании в Днепре назвал военных ТЦК "чмошниками, которых нужно бить"

фото: instagram.com/serhii.steko

Работники ТЦК в Днепре остановили генерального директора компании Steko, производящей металлопластиковые окна, Сергея Положая. Во время проверки документов он нецензурно высказывался по поводу военных

Отрывок разговора мужчины с работниками ТЦК распространили местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

"Я генеральный директор, где 1760 человек работает, а ты солдат - п*дуй копай", - сказал военному мужчина на видео.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сам Положай на своей странице в Instagram рассказал, что гулял в парке во время "огромной облавы" ТЦК. Он пожаловался, что его остановили ТЦК, полиция и "куча каких-то военных".

Мужчина уверяет, что показал документы с обновленными данными, но "эти голимые черти" из ТЦК ему сказали, что у него нет бронирования, отсрочки и потому он подлежит мобилизации. По словам Положая, его якобы "собирались отправить бусиком в ТЦК".

После этого ТЦК вызвало "подкрепление автоматчиков в балаклавах", которым он снова показал документы и после этого мужчину отпустили. Положай также пожаловался на "блогеров", которые выкладывают в сети видео. Он возмущается, что "видео удобно им" и не отражает "правду".

Правда, по его мнению, заключается в том, что "ТЦК – шмошники, которых надо бить".

Напомним, вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, выходивших с концерта группы "Океан Эльзы".