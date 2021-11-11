13:55  11 ноября
С завтрашнего дня на дорогах Украины будут проводить техосмотр транспорта
11:48  11 ноября
В Украине повысят пенсии: кто и на какую прибавку может рассчитывать
10:44  11 ноября
В Украине испытают еще два препарата от коронавируса
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2021, 20:54

Двух нападавших на журналистов "Схем" восстановили на должностях в "Укрэксимбанке"

11 ноября 2021, 20:54
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот видео "Схем"
Читайте також
українською мовою

Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, восстановили в должностях

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Тельбізов и Осипов ранее по приказу председателя правления банка Евгения Мецгера применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете и были отстранены.

Информацию об их восстановлении на должностях "Схемам" сообщили несколько независимых источников в АО "Укрэксимбанк". Также факт восстановления двух сотрудников официально подтвердили Радио Свобода в финучреждении.

Приказ о восстановлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Сейчас Тельбизов и Осипов являются обвиняемыми в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Ранее Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Как сообщалось, 5 октября съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Известно, что Мецгер набросился на журналистов "Схем" из-за вопроса о кредите "Укрэксимбанка" бизнесмену из"ДНР".

11 октября "Укрэксимбанк" уволил с должности главу Евгения Мецгера.

Схемы журналисты нападение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram