Двух нападавших на журналистов "Схем" восстановили на должностях в "Укрэксимбанке"

Фото: скриншот видео "Схем"

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Тельбізов и Осипов ранее по приказу председателя правления банка Евгения Мецгера применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете и были отстранены.

Информацию об их восстановлении на должностях "Схемам" сообщили несколько независимых источников в АО "Укрэксимбанк". Также факт восстановления двух сотрудников официально подтвердили Радио Свобода в финучреждении.

Приказ о восстановлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Сейчас Тельбизов и Осипов являются обвиняемыми в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Ранее Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Как сообщалось, 5 октября съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

11 октября "Укрэксимбанк" уволил с должности главу Евгения Мецгера.