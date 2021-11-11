Двох нападників на журналістів "Схем" відновили на посадах в "Укрексімбанку"

Фото: скриншот відео "Схем"

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Тельбізов та Осіпов раніше за наказом голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосували силу проти журналістів програми "Схеми" у його робочому кабінеті і були відсторонені.

Інформацію про їх поновлення на посадах "Схемам" повідомили кілька незалежних джерел в АТ "Укрексімбанк". Також факт поновлення двох співробітників офіційно підтвердили Радіо Свобода у фінустанові.

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Наразі Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від займаної посади. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Як повідомлялося, 5 жовтня знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

11 жовтня "Укрексімбанк" звільнив з посади очільника Євгена Мецгера.