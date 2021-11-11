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11 листопада 2021, 20:54

Двох нападників на журналістів "Схем" відновили на посадах в "Укрексімбанку"

11 листопада 2021, 20:54
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Фото: скриншот відео "Схем"
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Директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, поновили на посадах

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Тельбізов та Осіпов раніше за наказом голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосували силу проти журналістів програми "Схеми" у його робочому кабінеті і були відсторонені.

Інформацію про їх поновлення на посадах "Схемам" повідомили кілька незалежних джерел в АТ "Укрексімбанк". Також факт поновлення двох співробітників офіційно підтвердили Радіо Свобода у фінустанові.

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Наразі Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від займаної посади. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Як повідомлялося, 5 жовтня знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

Відомо, що Мецгер накинувся на журналістів "Схем" через питання про кредит "Укрексімбанку" бізнесмену з "ДНР".

11 жовтня "Укрексімбанк" звільнив з посади очільника Євгена Мецгера.

Схеми журналісти напад

 
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