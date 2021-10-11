Нападение на журналистов: "Укрэксимбанк" уволил с должности главу Евгения Мецгера

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт банка.

"11 октября 2021 года, во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" относительно возможных мероприятий (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и Состояния служебной проверки) была получена заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021 года о расторжении трудового договора по собственной инициативе. Номинационный комитет, соответственно, дал немедленную рекомендацию набсовету прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером Евгением Владимировичем. Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", - отмечается в сообщении.

Временным руководителем банка стал Сергей Ермаков.

Напомним, что 11 октября Мецгер подал в отставку.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг-единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - отметил Мецгер

Он отметил, что написание заявления об отставке является его собственной оценкой того, что произошло в банке.

В этот же день суд отправил его под домашний арест.

Евгений Мецгер не смог сдержать себя и набросился на журналистов программы "Схемы" из-за вопроса о том, почему его банк выдал магатомільйонний кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги в так называемой "ДНР". Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем", а сам глава финучреждения отстранен от должности до завершения расследования.