Мецгер набросился на журналистов "Схем" из-за вопроса о кредите "Укрэксимбанка" бизнесмену из "ДНР", - расследование

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер не смог сдержать себя и набросился на журналистов программы "Схемы" из-за вопроса о том, почему его банк выдал магатомільйонний кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги в так называемой "ДНР"

Об этом говорится в материале "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $60 миллионов. Расследование "Схем" об "Укрэксимбанке", обнародованном изданием "Радио Свобода".

По информации издания, в апреле 2021 года "Укрэксимбанк" принял решение выдать кредит на 60 миллионов долларов. Издание приводит копию договора, согласно которому владельцем двух компаний, получивших кредит, является Сергей Брюховецкий. Он же выступает поручителем по договору.

"Публично доступной информации об этом человеке немного. Бизнесмен родом из Горловки Донецкой области. В двухтысячных он был депутатом Горловского городского совета от Партии регионов. Сергей Брюховецкий – тесть Федора Христенко, тоже выходца из Донетчины-ныне народного депутата от партии ОПЗЖ. При этом, как удалось установить "Схемам", Сергей Брюховецкий – владелец бизнеса на оккупированной территории в родной Горловке. Речь идет о компании "Спец-реммаш", - говорится в статье.

Эта компания, по информации журналистов, зарегистрирована в Горловке, есть в украинском реестре юридических лиц. Но 11 декабря 2014 года оккупационная власть в Горловке зарегистрировала компанию "Спец-реммаш" уже по так называемым местным "законам". И совладельцем этой компании там значится Сергей Григорьевич Брюховецкий.

"Как и до оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей, компания Брюховецкого ремонтирует оборудование для местных шахт. Так, у фирмы Брюховецкого услуги заказывают, например: "Шахта Комсомолец Донбасса", "Макеевуголь", "Торезантрацит", "Шахта имени А.Ф. Засядько" и другие. Все перечисленные предприятия находятся под прямым контролем группировки "ДНР", - говорится в статье.

По данным журналистов, фирма Брюховецкого "Спец-реммаш" только за 2020 год заработала более 5 миллионов рублей. Что на то время – около двух миллионов гривен. Проводя активную хозяйственную деятельность, бизнес Брюховецкого платит налоги в местный бюджет " ОРДО. Например, за 7 месяцев 2021 года компания уплатила в казну оккупационной администрации по меньшей мере три с половиной миллиона рублей. Это примерно 1,4 миллиона гривен.

"Почему государственный "Укрэксимбанк" во главе с Евгением Мецгером выдал многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги на оккупированной территории? Проводились ли все необходимые проверки? Если да, действительно ли в банке не смогли установить этих данных? А если установили – почему это не остановило кредитный комитет банка? Именно эти вопросы журналисты "Схем" и пытались задать Евгению Мецгеру во время того же интервью", - говорится в статье.

Кроме того, по этому кредиту "Укрэксимбанк" получил залог. Это-один из крупнейших в Украине, киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. "С 2010 года этот ТРЦ на левом берегу Днепра возле Северного моста находился в эпицентре корпоративного конфликта между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским. Запутанная судебная тяжба вокруг ТРЦ с привлечением сторонами различных власть имущих длилась целое десятилетие. Также до сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест", - говорится в расследовании.

"Возникает вопрос: Можно ли считать такой залог под кредит в 60 миллионов "Укрэксимбанка" надежным? Сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть свои деньги, когда вокруг него столько споров и судов?",- спрашивают журналистов.

При этом журналисты пришли к выводу, суть кредита Брюховецкому, выданного "Укрэксимбанком" как раз и заключается в том, чтобы профинансировать эту его покупку. Этот механизм изложен в кредитном договоре объемом в более 100 страниц, который есть в распоряжении "Схем". "В сухом остатке: "Укрэксимбанк" выдал кредит бизнесмену из Горловки, чтобы тот за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ у одной из сторон конфликта – структур из орбиты бизнесмена Адамовського. В общении со "Схемами" сам Адамовский написал, что отношения к "Скаймоллу" на данный момент не имеет, а кто бенефициар ТРЦ, знает только из прессы", - говорится в статье.

"Как такое возможно? Кто и как принял такое решение в банке, где якобы действуют системы строгого внутреннего и внешнего финансового мониторинга? Где валютные кредиты должны проверять особенно тщательно? Эти вопросы "Схемы" и пытались задать во время визита к председателю правления" Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру", - написали журналисты.

Журналисты также напомнили, что Мецгер – земляк президента из Кривого Рога, банкир с почти 20-летним стажем. Мецгер связан с Зеленским через жену Мецгера Юлию. В июле 2019-го ее назначают в наблюдательный совет другого государственного финучреждения – "Приватбанка" – по президентской квоте. Юлия Мецгер-близкая подруга Елены Кравец из"95-го квартала". Они публикуют совместные фотографии в соцсетях.

Также "Укрэксимбанк" – один из крупнейших кредиторов президентского проекта "Большое строительство". В июне одолжил "Укравтодору" очередные 5 миллиардов гривен на ремонт дорог. Только при нынешнем руководстве банка государство профинансировало "Укрэксим" на почти 7 миллиардов гривен. А всего за последние 12 лет – докапитализация за счет налогоплательщиков составила более 42 миллиарда гривен.

Напомним, команда RegioNews разработала набор Telegram-стикеров, в которых высмеяла скандальные события в государственном "Укрэксимбанке". Главными героями набора стикеров стали председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и директор Департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.

Мецгеру не понравился один из вопросов, который во время интервью задал журналист "Схем" Кирилл Овсяний. После этого Мецгер дал указание схватить оператора "Схем" Александра Мазуру, отобрать у него две камеры и удалить весь записанный материал.

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