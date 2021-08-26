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26 августа 2021, 17:10 4

Полиция возбудила уголовное дело из-за поджога офиса Уполномоченного ВР по правам человека

26 августа 2021, 17:10 4
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Телеграм Людмилы Денисовой
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога дверей офиса омбудсмена Людмилы Денисовой. Задержанный мужчина поджег двери еще одного административного здания в Киеве

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что полиция получила сообщение от прохожего, что неизвестный мужчина бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на улице Институтской и на улице Филиппа Орлика.

"Спецназовцы оперативно задержали злоумышленника. Он оказался уроженцем Киевской области, 1970 года рождения", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, что 26 августа неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного ВР по правам человека. По словам Людмилы Денисовой, никто из работников секретариата не пострадал. Злоумышленника оперативно задержали.

поджог полиция МВД Омбудсмен коктейль молотова

 
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