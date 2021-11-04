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04 ноября 2021, 18:00 10

"Подрывника" Кабмина освободили из СИЗО

04 ноября 2021, 18:00 10
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из открытых источников
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Печерский райсуд города Киева освободил из-под стражи бывшего бойца батальона "Айдар" Владимира Прохнича, который угрожал взорвать Кабинет министров и назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook его адвоката Тараса Беспалого.

"Сегодня судья Печерского районного суда г. Киева Бортницкая В. В. изменила меру пресечения для Владимира Прохнича с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Следующее судебное заседание состоится 28.12.2021", - написал юрист.

Напомним, 4 августа в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет.

Вскоре оказалось что это ветеран "Айдара" Владимир Прохнич. Суд арестовал его на два месяца без возможности внесения залога, но решение уже пересмотрено.

Кабмин Граната арест СИЗО суд

 
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