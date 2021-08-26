В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного ВР по правам человека
В Киеве неизвестный бросил коктейль молотова в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой
.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По информации СМИ нападавшего задержали. О его личности и причине нападения пока ничего неизвестно.
По словам Людмилы Денисовой, никто из работников и посетителей не пострадал.
"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - отметила уполномоченная в Телеграм.
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