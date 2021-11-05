Зеленский разрешил дополнительно выделить 800 миллионов на кислородные станции для COVID-больниц

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Президент Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет на текущий год, которым предусмотрено выделение 800 млн гривен на закупку и установку кислородных станций для опорных больниц, которые среди прочего принимают больных COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций" №1858-IX, принятый Верховной Радой 4 ноября", - говорится в нем.

Закон, подписанный президентом, предусматривает обеспечение опорных больниц кислородными станциями, что позволит уменьшить спрос медучреждений на кислород в баллонах и таким образом снизить логистическую нагрузку.

Этим документом на 800 млн гривен увеличен объем бюджетных назначений Министерства здравоохранения.

650 млн гривен предусмотрено на централизованную закупку кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения, 150 млн гривен на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектирование и установка кислородных станций.