Еще одна область может в понедельник перейти в "красную" зону

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С понедельника, 8 ноября, Черкасская область может оказаться в красной зоне эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко.

"По двум показателям из трех мы превышаем допустимые нормы. Это коэффициент выявленных случаев инфицирования и уровень госпитализаций по области. Соответственно, они составляют 26,6% (при норме менее 20%) и 60,4% (при норме менее 60%). Если и завтра показатели будут наращиваться, то через три дня мы окажемся в "красной" зоне", – сообщил Скичко.

В Черкасской области за последние сутки диагностировали 718 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии всего подтвержденных случаев в области – 104620.

Напомним, что с 8 ноября по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Волынская область переведена в красную зону эпидемической опасности.