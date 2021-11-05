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05 ноября 2021, 19:25 5

Еще одна область может в понедельник перейти в "красную" зону

05 ноября 2021, 19:25 5
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из открытых источников
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С понедельника, 8 ноября, Черкасская область может оказаться в красной зоне эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко.

"По двум показателям из трех мы превышаем допустимые нормы. Это коэффициент выявленных случаев инфицирования и уровень госпитализаций по области. Соответственно, они составляют 26,6% (при норме менее 20%) и 60,4% (при норме менее 60%). Если и завтра показатели будут наращиваться, то через три дня мы окажемся в "красной" зоне", – сообщил Скичко.

В Черкасской области за последние сутки диагностировали 718 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии всего подтвержденных случаев в области – 104620.

Напомним, что с 8 ноября по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Волынская область переведена в красную зону эпидемической опасности.

карантин COVID-19 Черкасская область красная зона

 
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