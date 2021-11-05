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05 ноября 2021, 18:10 30

Отстраненным за отказ вакцинироваться от COVID-19 не будут платить больничные

05 ноября 2021, 18:10 30
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из открытых источников
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Украинцам, которых временно отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 не будут оплачивать больничные, которые приходятся на дни отстранения от должностных обязанностей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на уведомление Фонда социального страхования.

"Обратите внимание, отстранения от работы работников, для которых определена обязательность прививок против COVID-19, однако которые отказались от вакцинации, которая призвана обезопасить их коллег, посетителей, учащихся, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавирус SARS-CoV - 2. Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Фонде, пособие по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируется, поскольку факта потери заработка из-за болезни или травмы в такой период нет.

25 октября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что обязательная вакцинация украинцев является нарушением права граждан на добровольную иммунизацию и права на труд.

В октябре Министерство здравоохранения предупредило об отстранении от работы непривитых педагогов и ученых.

30 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что отказников от обязательной вакцинации будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

вакцина COVID-19 Министерство вакцинация

 
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