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05 ноября 2021, 17:47 47

В Черновцах улучшается ситуация в COVID-больницах

05 ноября 2021, 17:47 47
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Фото: Рixabay
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В больницах Черновцов, которые принимают больных с COVID-19, уменьшается количество пациентов

Как рассказала начальница управления здравоохранения Черновицкого городского совета Наталья Калмыкова, в начале недели загруженность городских больниц составляла свыше 90%, а по состоянию на 5 ноября в городских больницах занято около 82% коек, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"За последнюю неделю мы наблюдаем постепенное снижение количества госпитализаций в госпитальных базах города, которые принимают больных с коронавирусом. Если в понедельник в четырех городских больницах было занято 277 коек, что составляло 90,8% загруженности, то сегодня в этих же больницах должны 255 пациентов, это 82,2%", - сказала Калмыкова.

По ее словам, из всех 255 пациентов городских больниц 2 человека вакцинированы, остальные - не имеют прививки.

В настоящее время наибольшая загруженность пациентами в городской больнице №4 - 96,2%. Из 80 развернутых коек здесь лечатся 77 пациентов. В Центральной городской клинической больнице занято 73 из 80 коек. А в Черновицкой городской больнице №1 лечится 103 пациента, что составляет нагрузку 73,6% (развернуто 140 коек). Еще двое пациентов находятся в городской детской больнице, где развернули 10 коек для приема больных с COVID-19.

Напомним, еще 31 октября сообщалось, что COVID-реанимации Черновцов заполнены до отказа.

коронавирус карантин Черновцы больница

 
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