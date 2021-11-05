Поданная на экспертизу проектная документация на строительство Подольского моста - поддельная, - прокуратура

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Прокуратура провела обыски в теневом офисе подрядных компаний из-за подозрения в покушении на хищение 3 млрд грн во время строительства Подольского моста

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с ДКИБ СБ Украины провели обыск в помещении теневого офиса группы компаний, причастных к покушению на хищение более 3 млрд грн во время строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" заключен договор о выполнении проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве" (Корректировка).

Далее ООО "ИСК "Укрбуд"на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО "Международный проектный институт", которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту.

Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд гривен бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделано от имени ООО "Международный проектный институт" проектную документацию по объекту строительства и подано для прохождения экспертизы в ГП "Укргосстройэкспертиза", - говорится в сообщении.

В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, которые подконтрольны бенефициару компании-генерального подрядчика строительства, проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, которые имеют значение для уголовного производства.

Кроме того, чтобы предотвратить и предупредить безосновательное завладение средствами местного бюджета в размере более 3 млрд грн, в помещении ГП "Укргосстройэкспертиза" накануне также проведен обыск и изъята поддельная проектная документация.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся экспертизы. Следствие продолжается.

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