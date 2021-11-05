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05 листопада 2021, 12:26 1383

Подана на експертизу проєктна документація на будівництво Подільського мосту – підроблена, - прокуратура

05 листопада 2021, 12:26 1383
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Фото прокуратури
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Прокуратура провела обшуки у тіньовому офісі підрядних компаній через підозру у замаху на розкрадання 3 млрд грн під час будівництва Подільського мосту

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з ДКІБ СБ України провели обшук у приміщенні тіньового офісу групи компаній, причетних до замаху на розкрадання понад 3 млрд грн під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд" укладено договір щодо виконання проэктних та вишукувальних робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві" (Коригування).

Далі ТОВ "ІБК "Укрбуд" на умовах субпідряду залучило до виконання робіт ТОВ "Міжнародний проектний інститут", яким фактично і здійснювались роботи з розробки проектної документації по об’єкту.

Однак, переслідуючи мету привласнення понад 3 млрд гривень бюджетних коштів, з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проэктної документації, невстановленими особами підроблено від імені ТОВ "Міжнародний проєктний інститут" проєктну документацію по об’єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП "Укрдержбудекспертиза", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із цим в приміщенні тіньового офісу компаній, які підконтрольні бенефіціару компанії-генерального підрядника будівництва, проведено обшук та вилучено документи, які відображають протиправну діяльність, 37 печаток товариств з ознаками фіктивності, залучених до обготівкування коштів, носії інформації та інші докази, які мають значення для кримінального провадження.

Крім того, щоби запобігти та попередити безпідставне заволодіння коштами місцевого бюджету в розмірі понад 3 млрд грн, в приміщенні ДП "Укрдержбудекспертиза" напередодні також проведено обшук та вилучено підроблену проэктну документацію.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться експертизи. Слідство триває.

Як повідомлялося, КМДА оновила проєкт Подільського мосту: обіцяють три станції метро на Троєщину.

Також КМДА збільшила вартість будівництва Подільсько-воскресенського мосту.

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