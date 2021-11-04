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04 ноября 2021, 12:09 1008

На Днепропетровщине полицейские "отмазывали" правонарушителей в обмен на многомиллионную "благодарность"

04 ноября 2021, 12:09 1008
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Нацполиция
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Правоохранители Днепропетровщины задержали 11 полицейских по подозрению в систематической «помощи» правонарушителям в избежании ответственности в обмен на неправомерную выгоду. Злоумышленников задержали»с поличным".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции

По данным следствия, полицейские с добровольного согласия, при координации своего руководства, ежемесячно "собирали" более 3 000 000 гривен неправомерной выгоды с местных фермеров, предпринимателей, сотрудников железной дороги. А также-из лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса и водителей, которых обнаружили за рулем в состоянии опьянения. К коррупционной схеме полицейские привлекли коллегу – 25-летнего следователя полиции. Для безопасности соблюдали меры конспирации: взятки получали на банковские карты через посредников, а суммы называли завуалированно.

К вымогательству и получение неправомерной выгоды были причастны начальник и сотрудники отдела реагирования патрульной полиции (ВРПП), а также следователь полиции Кривого Рога. Совершение коррупционного преступления инкриминировано 11 полицейским.

По данному факту Днепропетровской областной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 10 эпизодов преступной деятельности фигурантов.

При физической поддержке бойцов отделов быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности и Департамента стратегических расследований Нацполиции правоохранители задержали трех участников преступной схемы: начальника ВРПП – на получении 10 000 гривен, его подчиненного – на 10 000 гривен и следователя полиции – на 20 000 гривен. Полицейских задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оперативники ДВБ и следователи ГБР провели 17 санкционированных обысков по месту несения службы и проживания фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, деньги. Днепропетровской областной прокуратурой согласовано объявление о подозрении 11 полицейским. В случае доказательства вины им может грозить до 10 лет лишения свободы. Продолжаются дальнейшие следственные действия.

полиция взятка прокуратура коррупция

 
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